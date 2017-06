Grèce: accord de la zone euro pour débloquer 8,5 milliards d'euros

Les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus jeudi sur le versement à la Grèce d'un nouveau prêt de 8,5 milliards d'euros (9,25 milliards de francs environ). L'accord va permettre le déblocage d'argent frais, écartant le spectre d'une nouvelle crise.

'Il y a un accord pour un décaissement de 8,5 milliards d'euros', a affirmé une source diplomatique, à l'issue d'une réunion entre les ministres des pays membres de la zone euro - l'Eurogroupe - en présence de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. 'On s'est entendu sur un décaissement en plusieurs tranches', a dit une autre source européenne.

Le temps pressait pour la Grèce, qui a besoin d'argent pour rembourser en juillet plus de 7 milliards d'euros (7,54 milliards de francs) de créances. Or, le troisième plan d'aide au pays de 86 milliards d'euros, signé en juillet 2015, patine depuis des mois, à cause de désaccords entre des membres de la zone euro - essentiellement l'Allemagne - et le FMI.

Mercredi, le premier ministre grec Alexis Tsipras avait rappelé dans une tribune publiée dans Le Monde et Die Welt que la Grèce avait 'mené, au cours des deux dernières années, plus de réformes que l'ensemble des pays européens réunis'. 'Nous avons fait ce qui nous incombait et (...) nous attendons que nos créanciers en fassent de même (...) Qu'ils respectent mon pays', avait-il ajouté.

