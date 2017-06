Parution de la nouvelle version de l'Atlas mondial suisse

La nouvelle version de l'Atlas mondial suisse a été présentée vendredi à Zurich. Cet ouvrage accompagne tous les élèves des degrés secondaires I et II depuis 1910.

La nouvelle édition entièrement remaniée compte 430 cartes et illustrations sur 256 pages. L'ouvrage est publié en français, en allemand et en italien par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Il a été présenté à Zurich par Silvia Steiner, présidente de la CDIP et cheffe du département de l'instruction publique du canton de Zurich.

L'Atlas mondial suisse comporte une présentation très complète de la Terre et consacre de nombreuses pages à la géographie spécifique de la Suisse. Il présente aussi des informations sur l'urbanisation, la migration et l'évolution démographique.

L'ouvrage a été rédigé par une équipe de spécialistes de l'Institut de cartographie et de géoinformation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Cette équipe a été appuyée et conseillée par des enseignants des degrés secondaires I et II des différentes régions suisses et d'experts des hautes écoles pédagogiques.

/ATS