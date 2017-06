Le compte Twitter d'Al Djazira en arabe suspendu

Le réseau panarabe qatari Al Djazira a annoncé samedi que le compte Twitter de sa chaîne principale en langue arabe avait été suspendu dans le cadre d'une 'campagne organisée'. Cette information intervient sur fond de crise diplomatique entre Doha et Ryad.

'Le compte d'Al Djazira sur Twitter @ajarabic est actuellement suspendu en raison de ce qui semble être une campagne organisée. Nous faisons le nécessaire pour rétablir le service', a dit Al Djazira sur ses autres comptes Twitter.

'Nous travaillons à résoudre ce problème', a précisé le directeur de la chaîne en arabe, Yasser Abouhilalah, sur les réseaux sociaux. 'Aucune autre télévision dans le monde (...) ne fait face à une telle conspiration' contre elle, a-t-il noté.

Le réseau emblématique du Qatar avait annoncé le 8 juin dernier avoir repoussé une vaste cyberattaque.

L'Arabie saoudite et ses alliés régionaux, dont les Emirats arabes unis et l'Egypte, ont rompu le 5 juin dernier leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de collusion avec l'Iran et des mouvements islamistes extrémistes. Dans la foulée, Ryad a aussi fermé les bureaux d'Al Djazira en Arabie saoudite.

/ATS