Le pape et Angela Merkel discutent environnement et terrorisme

Le pape François a reçu samedi en audience la chancelière allemande Angela Merkel. Ils se sont entretenus de l'actualité internationale, entre autres de 'la menace du terrorisme et des changements climatiques', a indiqué un communiqué du Vatican.

Le pape et la chancelière 'sont convenus de la nécessité d'accorder une attention spéciale à la responsabilité de la communauté internationale dans la lutte contre la pauvreté et la faim, la menace globale du terrorisme et les changements climatiques', a précisé le communiqué.

Mme Merkel, reçue pour la quatrième fois par le pape, est restée une quarantaine de minutes avec le souverain pontife avec lequel elle a également 'évoqué des questions d'intérêt commun, en particulier la prochaine réunion du G20 à Hambourg' qui se déroulera en juillet et portera notamment sur le climat et l'énergie.

Selon le communiqué, 'un moment particulier a été consacré à l'ancien chancelier Helmut Kohl (...) et à son oeuvre infatigable en faveur de la réunification de l'Allemagne et de l'unité de l'Europe'.

Un second communiqué du Vatican, représentant les condoléances officielles du pape pour le décès d'Helmut Kohl, assure que ce dernier, 'grand homme d'Etat, a oeuvré avec clairvoyance et dévouement pour le bien des personnes en Allemagne et dans les pays européens limitrophes', soulignant 'son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation'.

Après son audience, Mme Merkel a également rencontré le numéro 2 du Vatican, le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin et le 'ministre des Affaires étrangères' du pape, Mgr Paul Gallagher.

La chancelière allemande a par la suite indiqué à des journalistes qu'elle avait également parlé immigration avec le pape, de la nécessité d'un monde multilatéral et que les deux avaient exprimé leur regret à la suite de la décision américaine de quitter l'accord de Paris sur le climat.

