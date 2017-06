La Ville de Moutier saura dimanche si elle devient jurassienne

La population de Moutier (BE) s'apprête à vivre dimanche une journée historique. En milieu d'après-midi, elle saura si elle quitte le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. L'issue de ce scrutin hautement émotionnel reste incertain.

'Voulez-vous que la commune de Moutier rejoigne la République et Canton du Jura?'. C'est la question qui est posée aux citoyens de la cité prévôtoise. Ce vote marquera la dernière étape d'un processus devant clore la Question jurassienne.

Moutier avec ses 7700 habitants constitue un cas à part dans le conflit jurassien. Lors des plébiscites de 1974 et 1975, qui ont abouti à la création du canton du Jura, la cité prévôtoise a choisi son maintien dans le canton de Berne. Mais depuis plusieurs décennies, les citoyens élisent des autorités autonomistes.

Dimanche, la ville sera divisée en deux pour éviter tout incident à l'annonce du résultat sur son appartenance cantonale. Les partisans du oui se rassembleront à l'Hôtel de la Gare, à l'est, et ceux du non au Forum de l'Arc, à l'ouest de la cité prévôtoise. Autorités et comités de campagnes ont lancé des appels au calme.

Arrivée de Jurassiens

La soirée risque d'être chaude si le oui devait l'emporter dans les urnes. Les milieux autonomistes estiment que plusieurs milliers de Jurassiens vont affluer dans la cité prévôtoise pour célébrer ce résultat. Le Conseil municipal leur recommande d'emprunter les transports publics.

La Ville de Moutier risque donc bien d'être paralysée par le trafic et d'être confrontée à de sérieux problèmes de parcage. La police cantonale bernoise entend faire en sorte que la circulation reste aussi fluide que possible. Elle accompagnera aussi d'éventuels cortèges.

Longue nuit

Quel que soit le résultat du vote, les Prévôtois pourront faire la fête toute la nuit. Le Conseil municipal à majorité autonomiste a décidé d'octroyer une nuit libre aux restaurants et aux bars. Les jeunes autonomistes du Rauraque avaient demandé en avril aux autorités d'autoriser les établissements à prolonger les heures d'ouverture si la Ville rejoignait le canton du Jura.

/ATS