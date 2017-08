Tournée électorale et débats au programme des trois candidats PLR

Les trois candidats PLR à la succession du conseiller fédéral Didier Burkhalter partent en tournée électorale la semaine prochaine. Isabelle Moret, Ignazio Cassis et Pierre Maudet participeront à des débats politiques organisés par le parti lui-même.

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet, le conseiller national tessinois Ignazio Cassis et son homologue vaudoise Isabelle Moret se rendront lundi à Zoug, mercredi à Bâle, puis vendredi à Fribourg. Ils devront prendre position sur des thèmes actuels, préparés à l'avance, comme la Prévoyance vieillesse ou le dossier européen, a indiqué jeudi à l'ats la porte-parole romande du PLR Karine Barras.

'Echange constructif'

Le but n'est pas que les trois aspirants désignés par les sections cantonales de leur parti s'écharpent, mais qu'il y ait 'un échange constructif', a-t-elle expliqué. Le PLR attend également que les trois candidats ne s'interrompent pas pendant la durée du débat qui durera un peu plus d'une heure.

Les discussions commenceront par une présentation personnelle, puis le modérateur et le public, ainsi que les journalistes, pourront poser des questions lors de cette rencontre ouverte à tous. Le parti espère qu'une centaine de personnes viennent y assister. D'après Karine Barras, 'le but est que les gens puissent rencontrer les candidats et poser des questions'.

Rendez-vous le 20 septembre

Le ministre des affaires étrangères Didier Burkhalter quitte le gouvernement fin octobre après huit ans passés au Conseil fédéral. Le groupe parlementaire décidera du ticket officiel le 1er septembre. L'élection aura lieu le 20 septembre.

/ATS