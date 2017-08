Revue de presse du dimanche 20 août 2017

Prévoyance vieillesse, terrorisme ou encore CICR occupent la presse dominicale dont voici les principaux titres. Ces informations n'ont pas été confirmées à l'ats:

SonntagsBlick/Le Matin Dimanche: A un mois du scrutin populaire sur la réforme de la prévoyance vieillesse, la presse dominicale veut faire le point. Le SonntagsBlick a invité les deux camps représentés par les présidents de l'UDC Albert Rösti, opposé au texte, et du PS Christian Levrat, défenseur de l'objet concocté par son collègue de parti et conseiller fédéral Alain Berset. La hausse de 70 francs des rentes AVS notamment qui interviendrait en cas de 'oui' le 24 septembre y est âprement discutée. Le père du projet est lui au centre d'une double page dans Le Matin Dimanche qui propose pour l'occasion de 'Comprendre la réforme des retraites en neuf questions.

NZZ am Sonntag: L'économiste de la Confédération, Eric Scheidegger met en garde les politiques d'un enlisement des réformes en Suisse. Le courage pour lancer d'importantes réformes de fond fait défaut, regrette le chef de la Direction de la politique économique du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) lors d'un entretien avec la NZZ am Sonntag. Le projet de Prévoyance vieillesse contient tellement de compromis, souligne-t-il, qu'il faudra à nouveau le réformer d'ici quelques années. Et de prédire que si la Suisse ne se montre pas plus disposée au changement, elle s'avance vers 'une lente érosion de la prospérité'.

Le Matin Dimanche: Des postdoctorants accusent l'Université de Lausanne (UNIL) de dumping salarial. Selon une enquête menée par l'Association du corps intermédiaire et des doctorants (ACIDUL), révélée par Le Matin Dimanche, 45% des collaborateurs interrogés auraient reçu l'ordre de travailler plus qu'au taux indiqué dans leur contrat de travail. Cette pratique aurait permis d'économiser 3,725 millions de francs sur le dos des doctorants et postdoctorants affiliés à la section des sciences fondamentales de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL. Des négociations sont en cours avec la direction de l'université.

Le Matin Dimanche: Il faut repenser la relation entre la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Concrètement Berne contribue financièrement au CICR en échange de quoi l'organisation promeut Genève comme haut lieu diplomatique. Le tout est ficelé par un protocole d'accord datant de 2013, rapporte Le Matin Dimanche. Mais cette symbiose a été dénoncée en juillet dans un rapport américain mandaté par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle empêcherait des débats stratégiques francs et serait complaisante, selon les experts qui dans la foulée conseillent à la Confédération de se focaliser davantage sur le lancement de projets concrets plutôt que d'attendre du CICR qu'il soutienne la ville du bout du lac.

SonntagsZeitung: Le bon comportement peut sauver des vies lors d'attaques terroristes. L'Office fédéral de police (fedpol) a planché sur la manière de former au mieux la population à réagir à ce genre de situation, rapporte le journal alémanique SonntagsZeitung. Son choix s'est porté sur des pictogrammes mettant en scène des personnages schématisés mimant les règles de conduite à adopter en cas d'attentat. Confédération et cantons ont prévu de diffuser ces images via des canaux comme Twitter ou Facebook, si la situation le requiert. Des brochures d'information préventives seront également distribuées.

SonntagsBlick: Les professionnels actifs dans le secteur du voyage sont inquiets d'une reprise plus étendue de la compagnie aérienne allemande Air Berlin par le géant aérien Lufthansa. La domination de Lufthansa sur le marché aérien serait sans pareille et la clientèle devrait alors s'attendre à une hausse des prix, explique au SonntagsBlick Walter Kunz, directeur de la Fédération suisse du voyage. Même son de cloche du côté de l'agence de voyage Kuoni qui déplore la déroute d'Air Berlin, un important partenaire desservant de nombreuses destinations internationales. Par conséquent, le pouvoir de négociation de Lufthansa n'en sera que renforcé, regrette le bureau de tourisme.

NZZ am Sonntag: Les investissements de la Banque nationale suisse (BNS) dans les entreprises américaines de fabrication d'armes nucléaires ont crû. Selon la NZZ am Sonntag, ils ont atteint une valeur dépassant 1,2 milliard de francs. Au deuxième trimestre 2016 les placements représentaient un volume de 750 millions. Cette augmentation significative s'explique avec la croissance des réserves de change, explique un porte-parole de la BNS.

SonntagsZeitung: La FIFA compte imposer de nouvelles conditions aux pays organisateurs d'événements sportifs, rapporte la SonntagsZeitung. En septembre l'organisation footballistique publiera les éléments nécessaires à un pays pour qu'il puisse prétendre accueillir les championnats du monde de football de 2026. Pour la première fois, le respect des droits humains dans le cadre de l'événement y sera introduit, comme condition à la possibilité de se porter candidat. Cette mesure comprend notamment le respect des droits des travailleurs sur les chantiers de construction de même que la liberté de rassemblement ou d'opinion.

/ATS