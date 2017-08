Six blessés dans un éboulement dans la région du Grimsel

Six randonneurs ont été blessés dimanche après-midi dans un éboulement de pierres au bord du lac Gelmersee dans la région du col du Grimsel (BE). Ce Guatémaltèque et ces cinq Suisses se trouvaient dans deux groupes distincts sur la berge droite du lac.

Selon un porte-parole de la police à Thoune, les chutes de pierres ont fait six blessés, dont l'un est dans un état grave. Les cinq autres sont plus légèrement touchés. Deux des blessés sont mineurs. Une femme est parmi les Suisses. Un chien a également été touché. Il a été emmené chez un vétérinaire, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

L'alarme a été donnée peu après 13h10. A une altitude de 1850 mètres, le lac d'accumulation des Forces motrices d'Oberhasli est un des lieux préférés de promenade dans la région du Grimsel. Des dizaines de randonneurs s'y trouvaient dimanche après-midi, selon des témoins.

Désormais le chemin de randonnée est fermé, pour raison de sécurité. Il est de toute manière en partie recouvert de gravas. On ne connaît pas pour l'heure les causes de l'éboulement. Des géologues devront les déterminer, précise la police bernoise.

'Assourdissant'

De même, la Gelmerbahn, la compagnie de chemins de fer qui mène au lac éponyme, a interrompu son service par mesure de précaution, les voies se trouvant en contrebas de parois escarpées. Elle transporte en effet de nombreux touristes. Ces derniers peuvent néanmoins accéder à la cabane du Gelmer, au-dessus du lac, via un chemin sécurisé, ajoute la police.

D'après des témoins cités dans 20 Minuten online, l'éboulement a fait un bruit 'assourdissant'. Il a duré 15 à 20 secondes. Ce bruit a alors fait place aux plaintes des personnes blessées.

/ATS