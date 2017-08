Mia et Noah restent les prénoms les plus populaires

L'année dernière, Mia et Noah étaient à nouveau les prénoms les plus souvent donnés aux nouveaux-nés en Suisse. En deuxième et troisième places du classement 2016 figurent Emma et Elena pour les filles, Liam, Gabriel et Luca pour les garçons.

Ce palmarès a été publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). C'est la quatrième année consécutive que Noah arrive en tête du classement masculin. Sur les 44'932 garçons nés en 2016, 477 ont reçu ce prénom. Côté féminin, on compte 488 Mia parmi les 42'951 filles nées l'année dernière.

En Suisse romande, Gabriel et Emma occupent à nouveau le haut du podium. Ce sont les prénoms préférés des romands depuis 2011. En Suisse alémanique, Mia et Noah arrivent à la première place. Au Tessin, ce sont Leonardo et Sofia qui ont la cote et dans la région linguistique romanche Laurin et Valentina.

/ATS