« Moteur enfin » pour l'Aéropôle de Payerne

Après vingt ans de tractations, l'Aéropôle de Payerne (VD) entre dans sa phase concrète. Le premier coup de pioche a été donné lundi dans le champ qui verra s'ériger le bâtiment aéroportuaire durant 18 mois de travaux.

'Moteur enfin', a lancé Damien Piller lors de son intervention. L'homme d'affaires fribourgeois s'est félicité de 'l'étape très importante' franchie par 'ce superbe projet'. 'C'est un jour de fête, un jour de joie', a souligné celui qui est le maître d'oeuvre de l'aventure.

Au fil du temps, 'nous avons eu de plus de plus de doutes sur notre crédibilité. Mais on y est arrivé grâce à un remarquable travail d'équipe'. Damien Piller a salué l'engagement de la commune de Payerne, des cantons de Vaud et de Fribourg et des autorités militaires qui ont ouvert la piste à de l'aviation civile.

Le bâtiment accueillera la société Speedwings présidée par Damien Piller, qui opère une flotte de sept jets. Il abritera également des surfaces à disposition des entreprises dans ce qui doit devenir 'un moteur de développement' pour toute la région, a affirmé la syndique de Payerne, Christelle Luisier.

/ATS