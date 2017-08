Séisme sur l'île d'Ischia en Italie: un mort et 25 blessés

Un séisme d'une magnitude de 3,6 a frappé lundi soir la petite île d'Ischia dans la baie de Naples, provoquant l'effondrement de plusieurs bâtiments. Les destructions ont fait au moins un mort et 20 blessés légers, ainsi que sept disparus, selon les médias italiens.

La secousse, enregistrée à 20h57 avec un épicentre à 10 km de l'île, a provoqué des scènes de panique dans les rues d'Ischia. La télévision a montré six bâtiments effondrés dans la localité de Casamicciola. Une église s'est aussi écroulée.

L'unique hôpital de l'île a été touché et a dû être en partie évacué. Les restaurants étaient bondés et beaucoup de magasins encore ouverts en ce début de soirée d'été lorsqu'un bruit sourd a retenti et que tout s'est mis à trembler, ont raconté plusieurs témoins sur Twitter.

Un médecin hospitalier a déclaré à la chaîne de télévision Sky TG24 qu'au moins 25 personnes avaient reçu des soins pour des blessures sans gravité. Selon d'autres médias, une femme a été tuée par la chute de gravats dans une église à Casamicciola.

L'île d'Ischia est souvent frappée par des tremblements de terre. Le plus grave remonte à juillet 1883. De magnitude 5,8, il avait fait plus de 2000 morts, dont la famille du philosophe Benedetto Croce, alors âgé de 17 ans et tiré vivant des décombres.

/ATS