Les exportations de la Suisse ont progressé de 4,5% en juillet

Les exportations de la Suisse ont progressé en juillet de 4,5% après correction des jours ouvrables, se montrant moins dynamiques que les deux mois précédents. Les importations ont diminué pour leur part de 0,5%.

En termes réels, les exportations ont augmenté de 0,6% à 19,1 milliards de francs. Après deux mois à un haut niveau, les exportations désaisonnalisées ont faibli de 2% sur un mois, a indiqué mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Les importations ont reculé, en termes réels, de 0,9% à 15,5 milliards de francs. En comparaison avec le mois précédent, elles ont fléchi de 4,8%. La tendance haussière affichée depuis le début de l'année a subi un coup d'arrêt, relève l'AFD. La balance commerciale boucle avec un excédent de 3,6 milliards.

Les exportations du secteur textiles, habillement et chaussures ont été les plus dynamiques (+26,9%), alors que celles de bijouterie et joaillerie ont chuté d'un cinquième.

La chimie et pharmacie, première branche exportatrice de la Suisse, a poursuivi son ascension, grimpant de 10,3% ou 819 millions de francs. L'horlogerie, quant à elle, confirme son redressement, en hausse de 3,6%.

