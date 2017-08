Un livre dévoile des textes inédits de Ferdinand Hodler

A l'occasion du centenaire de la mort du peintre suisse Ferdinand Hodler, un nouveau livre sort mardi qui présente 18 textes de l'artiste, dont certains n'ont jamais été publiés. Ces écrits permettent de se faire une meilleure idée de l'évolution de son oeuvre.

L'ouvrage 'Ferdinand Hodler. Ecrits esthétiques', de Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel, compte plus de 400 pages. Basé essentiellement sur des documents des Archives Jura Brüschweiler, il est publié aux éditions Notari. Les textes inédits montrent la façon dont l'artiste a élaboré son oeuvre, entre réalisme et expressionnisme, indiquent les Archives Jura Brüschweiler et les éditeurs.

Les Archives Jura Brüschweiler, établies à Genève et Delémont, conservent un fonds documentaire estimé à plus de 80'000 documents sur Ferdinand Hodler. Cette documentation a été réunie par l'historien de l'art suisse Jura Brüschweiler, considéré comme le plus éminent spécialiste du peintre suisse et décédé en 2013.

/ATS