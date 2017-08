Les rédactions de 20 Minutes et du Matin se regroupent

Les rédactions des quotidiens 20 Minutes et du Matin vont regrouper leurs forces dès le 1er janvier. Les deux marques conserveront leur identité propre. Six personnes seront touchées par ce changement.

Ce rapprochement est le fruit de réflexions engagées par les rédacteurs en chef des deux titres depuis plusieurs mois. Déficitaire depuis une vingtaine d'années, Le Matin continuera d'exister, assure mardi Tamedia dans un communiqué.

Les deux quotidiens s'adressent à des lectorats complémentaires qui les consomment dans des environnements différents, ajoute l'éditeur zurichois. Leurs spécificités respectives dans le traitement de l'information seront conservées, afin que chaque marque garde son ADN propre.

Les rédacteurs en chef actuels de 20 Minutes et du Matin, Philippe Favre et Grégoire Nappey, assureront la co-rédaction en chef de la nouvelle entité commune. Celle-ci aura pour nom 'Rédaction 20 Minutes & Le Matin', rattachée au secteur 'Publicité et Médias pendulaires', précise Tamedia.

/ATS