Le trafic dans le Sud de l'Allemagne bloqué jusqu'au 7 octobre

La ligne ferroviaire Bâle - Karlsruhe, coupée depuis le 12 août en raison d'un affaissement de terrain, restera interrompue plus long que prévu. Les trains ne pourront emprunter ce tronçon qu'à partir du 7 octobre et non dès samedi comme prévu à l'origine.

Les solutions de remplacement élaborées par la Deutsche Bahn pour le trafic ferroviaire devraient suffire jusqu'à la fin des travaux, a indiqué mardi la compagnie allemande à Karlsruhe.

La ligne s'est affaissée sur environ 150 mètres en raison de travaux sur un tunnel sous la voie. Les réparations nécessitent de remblayer le terrain avec du béton, construire une dalle sur 120 mètres et remettre des rails neufs. L'ensemble de ces opérations dure nettement plus que prévu.

Trafic de marchandises touché

Tout le trafic ferroviaire est depuis interrompu. Un service de bus a été mis en place pour les voyageurs entre Rastatt et Baden-Baden. Quant au trafic de marchandises Rotterdam-Gênes, soit 200 trains par jour, il est détourné sur des itinéraires alternatifs.

CFF Cargo et BLS Cargo ont mis en place des solutions pour contourner le tronçon coupé. Quelque 600 convois de marchandises par semaine sont concernés chez CFF Cargo et CFF Cargo International. BLS Cargo a quelque 140 trains par semaine sur cette ligne.

Deutsche Bahn construit depuis des années la Rheintalbahn, une ligne ferroviaire qui s'inscrit dans le réseau rail de grande vitesse. Elle a construit pour cet ouvrage près de 4300 mètres de tunnel sous la ville de Rastatt.

