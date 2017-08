Retour des chercheurs suisses dans deux programmes européens

Les chercheurs et PME suisses peuvent à nouveau participer de plein droit à deux programmes scientifiques européens. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi deux accords en ce sens.

Le premier programme, Eurostars-2, permet aux entreprises actives dans la technologie de fabrication, la technologie médicale ou la numérisation de collaborer avec des chercheurs européens. Les sociétés deviennent ainsi plus compétitives.

Le second, nommé Active and Assisted Living (vie assistée et active), associe des EMS avec des entreprises et des chercheurs afin de développer des solutions et des produits permettant aux personnes âgées de pouvoir rester indépendantes et actives le plus longtemps possible.

La participation à ces deux programmes co-financés par l'Union européenne marque la pleine réintégration de la Suisse au programme de recherche européen Horizon 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, précise le gouvernement. La Suisse peut ainsi à nouveau participer à l'orientation de ces programmes et augmenter son budget.

La Suisse est un des pays européens qui profitent le plus de ces deux programmes de recherche. Entre 2008 et 2016, des chercheurs et les entreprises suisses ont participé à 231 programmes. Environ 60% des partenaires de ces projets sont des PME.

/ATS