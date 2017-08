Un bus VW dessiné sur une colline à Château d'Oex

Une fresque géante représentant un bus VW recouvre une colline de Château d'Oex (VD). L'oeuvre a été réalisée par l'artiste français Saype à l'occasion du 20e Meeting international de VW dans la station vaudoise.

L'oeuvre a été réalisée avec 400 litres de peinture biodégradable, comprenant des pigments naturels, de l'eau et des protéines de lait. Elle s'étend sur une surface de quelque 4200 m2 et devrait tenir 'en tout cas trois mois', a expliqué à l'ats Olivier Guignard, président du Lémania Coccinelle Club, qui organise la manifestation.

La pousse de l'herbe fera disparaître la peinture. Celle-ci devrait résister à la pluie, en tout cas à l'orage attendu jeudi, a expliqué M. Guignard. Et il insiste: 'il n'y aura aucun dégât pour la nature'.

Voitures anciennes

La peinture a été réalisée à l'occasion du 20e rassemblement de coccinelles et de bus VW à Château d'Oex. Quelque 1500 voitures anciennes, venues de toute l'Europe, et 10 à 15'000 visiteurs sont attendus entre vendredi et dimanche.

Les véhicules datent du début des années 40 jusque vers 2003. Ce sont des VW avec moteur à l'arrière et refroidissement à air, a expliqué le spécialiste. Les participants viennent pour passer un week-end convivial et exposer leur voiture. Certains profitent aussi de la bourse d'échange de pièces, organisée sur place.

