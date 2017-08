Perte pour Implenia au premier semestre 2017

Implenia est de retour dans le rouge au premier semestre 2017. Le groupe zurichois, numéro un helvétique de la construction, affiche une perte de 11,9 millions de francs, contre un bénéfice de 9,15 millions un an plus tôt.

Ce recul s'explique par des ajustements sur le portefeuille de projets en Norvège, ainsi que par des créances relatives aux procédures en cours dans l'affaire du stade du Letzigrund, explique jeudi l'entreprise établie à Dietlikon (ZH). Hors effets uniques, le résultat net ressort toutefois en positif, à 15,8 millions.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 8,1%, à 1,69 milliard de francs. Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a chuté de 35,9% à 34,5 millions de francs.

La perte opérationnelle s'est établie à 9,6 millions de francs, contre un gain de 19,5 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) des divisions est tombé à -10,4 millions, contre un résultat positif de 25,9 millions au premier semestre 2016.

Abstraction faite des frais d'amortissement des actifs incorporels (PPA) rachetés dans le cadre des acquisitions de Bilfinger Construction et de Bilfinger Hochbau, l'EBIT des divisions est ressorti à 0,1 million.

Pour l'exercice en cours, Implenia table sur un EBIT des divisions légèrement inférieur à 100 millions de francs. Le groupe estime que son potentiel s'exprimera 'nettement mieux' dès le second semestre. Les objectifs à moyen terme d'un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de francs et d'une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75% sont maintenus.

/ATS