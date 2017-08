Deuxième arrestation aux Pays-Bas liée à l'alerte à Rotterdam

La police néerlandaise a procédé à une deuxième arrestation liée à l'alerte à la sécurité qui a conduit à l'annulation d'un concert mercredi soir à Rotterdam, rapporte jeudi la chaîne de télévision NOS. L'homme a été arrêté en début de matinée dans le sud du pays.

Les enquêteurs néerlandais poursuivent parallèlement l'interrogatoire d'un Espagnol interpellé mercredi soir près d'une salle de concert de Rotterdam au volant d'une camionnette transportant plusieurs bonbonnes de gaz. 'Nous cherchons à établir son identité', a annoncé jeudi matin le porte-parole de la police, Gijs van Nimwegen.

Intervenant sur un renseignement de leurs homologues espagnols, les policiers néerlandais ont annulé vers 19h00 un concert du groupe de rock californien The Allah-Las et interpellé cet homme environ deux heures et demie plus tard à proximité de la salle.

La camionnette, repérée parce qu'elle tournait autour de la salle de spectacle, porte des plaques d'immatriculation espagnole. Les enquêteurs ont découvert 'quelques' bouteilles de gaz à l'intérieur du véhicule, a ajouté le porte-parole. Il a indiqué que l'homme avait une conduite 'voyante' mais n'a pas commenté des informations de la police espagnole selon lesquelles il était en état d'ivresse.

Pas de lien avec Barcelone

De source judiciaire espagnole, on indiquait dès mercredi soir qu'il n'y avait aucun lien entre cette alerte et les attentats qui ont fait 15 morts la semaine dernière en Catalogne. Le renseignement, ajoutait-on de même source, est le résultat d'une enquête de la Garde civile espagnole en cours depuis un certain temps.

Lors d'une conférence de presse organisée tard dans la soirée, le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a déclaré qu'il n'était pas non plus possible de dire s'il y avait un lien entre la menace relative au concert et le repérage de la camionnette, mettant en garde contre toute 'conclusion hâtive' et appelant à la prudence.

'On aurait tort, à ce stade, d'empiler tous ces faits et de conclure (...) qu'il y avait un plan pour attaquer avec des bonbonnes de gaz, etc. parce que c'était le tableau la semaine dernière à Barcelone', a-t-il dit.

Selon des sources de l'antiterrorisme espagnol citées par l'agence de presse espagnole Europa Press, l'individu n'a a priori pas de lien avec le djihadisme et les bonbonnes de gaz dans son véhicule sont à usage domestique.

