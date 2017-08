Plus d'entreprises et plus d'emploi en Suisse en 2015

Le nombre d'entreprises sur sol helvétique a continué d'augmenter en 2015. La Suisse comptait alors 597'000 sociétés, en hausse de 0,6% sur un an. L'emploi a également progressé à un rythme proche de 0,5%, tiré par les services.

En 2015, le secteur tertiaire totalisait plus de 451'000 sociétés, soit 75,5% du total, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Le secteur primaire recensait lui environ 55'000 firmes (9,2% du total). Quant au secteur secondaire, il comptait un peu plus de 91'000 entreprises (15,3% du total).

Près de deux tiers des sociétés offraient deux emplois au moins, poursuit l'OFS. Près de 34% d'entre elles comptaient de 3 à 49 emplois et environ 10'000 se composaient de 50 à 249 postes.

Entre 2014 et 2015, on constate une augmentation de 21'712 équivalents plein temps (+0,5%). Cette progression est liée au développement des services où le nombre d'entreprises et d'emplois a augmenté de respectivement 0,9 et 1,2%.

