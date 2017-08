Pour ses 50 ans le « Petit Robert » prend des couleurs

Le vénérable 'Petit Robert', parfois surnommé le 'petit gris de la pensée' en raison de son aspect austère et l'absence totale d'illustrations dans ses pages, s'illumine pour son 50e anniversaire. Il est rehaussé de 22 oeuvres originales de l'artiste Fabienne Verdier.

'Les tableaux en couleurs insérés dans le corps du dictionnaire ne sont pas des illustrations, mais des illuminations au sens où l'entendait Rimbaud dans ses poèmes', souligne le linguiste Alain Rey, 88 ans, qui conçoit le Petit Robert depuis 50 ans, au cours d'un entretien avec l'AFP.

Pas question de planches illustrées explicatives à l'instar de ce que l'on peut trouver dans le Petit Larousse illustré ou Le Robert illustré. Les peintures de Fabienne Verdier sont résolument abstraites et font de cette édition du cinquantenaire un objet hybride, entre dictionnaire (avec quelque 300'000 mots et sens décortiqués) et livre d'art.

Le lexique, une oeuvre d'art

'Il s'agit de regarder le lexique français comme si c'était une oeuvre d'art', insiste Alain Rey. 'Cela donne à la chair même de la langue française une réalité dynamique qui, comme la peinture abstraite, est fondée sur le mouvement naturel des choses'.

Chaque tableau 'traduit le choc de deux termes, de deux idées-forces, allant de l'évidence apparente comme 'nuit et noir' à l'incongruité inventive et un peu choquante avec par exemple le couple 'labyrinthe et liberté'', explique le lexicographe.

Chaque oeuvre se déploie en diptyque, triptyque ou quadriptyque. Lorsqu'on replie le tableau on peut lire au verso un court texte d'Alain Rey.

Originaux exposés à Genève

Le lexicographe ne tarit pas d'éloges sur le travail de Fabienne Verdier, 55 ans, connue notamment pour ses recherches sur la calligraphie chinoise ou les primitifs flamands. 'L'un et l'autre nous avions un projet commun et une façon commune d'appréhender les forces intérieures du lexique d'un côté et les forces intérieures des formes en gestation de l'autre', dit-il.

'Verdier a une idée très rigoureuse de la composition', se félicite Alain Rey, grand amateur de peinture. Les tableaux originaux, forcément présentés en taille réduite (24 x 60 cm pour les plus grands) dans le dictionnaire, seront exposés à partir du 3 novembre au musée Voltaire de Genève. Ce sont quasiment tous des grands formats (120 x 251 cm pour la majorité d'entre eux).

Trois couvertures

Les lecteurs auront le choix entre trois couvertures, reprenant chacune un des tableaux de l'artiste. Le dictionnaire avec la jaquette 'Voix-Vortex' est en vente depuis le 17 août. Les dictionnaires avec les couvertures 'Musique-Mutation' et 'Sinuosité-Sagesse' seront disponibles à partir du 19 octobre.

Un beau livre, 'Polyphonies', racontant l'histoire de cette collaboration entre la peintre et le lexicographe, co-édité avec Albin Michel, sera également publié le 19 octobre.

D'ici là, Alain Rey publie le 7 septembre un ouvrage sur 'les 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans', sorte de voyage à travers un demi-siècle histoire du français.

Concernant l'édition des 50 ans du Petit Robert, l'éditeur a prévu un tirage limité à 50'000 exemplaires.

