Les alpages et les cabanes du CAS passent à la téléphonie numérique

Le Club Alpin Suisse (CAS), la Société suisse d'économie alpestre (SSEA) et Swisscom s'allient pour équiper les alpages et les cabanes du CAS de téléphones numériques. Il s'agit d'assurer leur passage à la technologie IP.

Swisscom et les associations alpines ont annoncé jeudi avoir conclu un partenariat afin d'assurer la communication sur les sites reculés de toute la Suisse. Il s'agit d'effectuer les aménagements nécessaires pour garantir le passage de la téléphonie analogique au numérique et plus précisément à la technologie 'protocole internet' (IP).

Le passage à cette technologie implique un routeur, ce qui nécessite une alimentation électrique locale. Or, tous les alpages et toutes les cabanes n'ont pas forcément d'installation électrique suffisante. 'Nous sommes en train d'évaluer la capacité électrique de nos 152 cabanes. Nous poserons ensuite des panneaux solaires sur celles qui doivent augmenter leur production électrique', explique Jerun Vils, secrétaire général du CAS.

Swisscom fournit la technologie de raccordement. L'alimentation électrique est de la responsabilité du CAS et de la SSEA. L'entreprise de télécommunication a toutefois décidé de leur apporter un soutien financier unique et exceptionnel à cet effet. Swisscom ne 'fait pas de commentaire quant au montant engagé'. Selon Jerun Vils, aucune date n'est pour l'instant arrêtée pour le début des travaux.

La technologie IP est devenue un standard mondial. Swisscom a initié la transition vers cette technologie il y a quatre ans. La migration complète des raccordements clients vers IP dans des régions plus grandes aura lieu à partir de 2018 dans toute le pays, précise l'entreprise sur son site.

/ATS