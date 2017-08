Reprise des recherches vendredi matin pour retrouver les disparus

Les recherches ont repris vendredi matin pour retrouver les personnes présumées disparues après l'éboulement survenu mercredi près de Bondo (GR). Les opérations avaient été interrompues dans la nuit pour des raisons de sécurité.

Au total, huit personnes sont toujours portées disparues, indique vendredi matin à l'ats Roman Rüegg, porte-parole de la police grisonne. Celle-ci estime qu'elles se trouvaient dans le Val Bondasca, vallon latéral du Val Bregaglia, lorsque les quatre millions de mètres cube de roche - l'équivalent de 4000 maisons familiales - se sont détachés mercredi du massif du Piz Cangalo.

Les huit disparus sont des randonneurs et des alpinistes de nationalités suisse, allemande et autrichienne. Ils cheminaient indépendamment par groupes de deux. Aucun habitant local ne figure parmi ces personnes adultes.

Jeudi, 120 secouristes menaient des recherches au sol et dans les airs. Policiers, pompiers, militaires, membres de la protection civile et employés communaux étaient équipés de deux hélicoptères, de chiens, de caméras à infrarouge et d'appareils de détectage d'ondes de téléphones portables. Vendredi, des chiens de secours devraient à nouveau participer aux opérations.

Plus de 130 personnes évacuées

Après l'éboulement, le plus grave survenu dans les Grisons depuis des décennies, les 100 habitants de Bondo ont été évacués ainsi que 32 autres personnes vivant dans la région. Ils n'ont plus accès à leur domicile depuis mercredi matin. La situation doit être réévaluée ce matin. Les personnes concernées ont pu trouver refuge auprès de proches ou dans les abris de la protection civile.

L'éboulement de mercredi a provoqué une coulée de boue qui s'est étendue jusqu'aux portes du village. Cette dernière a emporté des morceaux de roche dans la vallée. Une douzaine de mayens ont été endommagés et deux étables ont été détruites à proximité du village. A Bondo, quelques bâtiments ont été endommagés.

Les experts n'excluent pas que de nouveaux éboulements plus petits puissent encore se produire dans le Val Bondasca. Un million de mètres cube supplémentaires risquent encore de tomber. Selon le géologue cantonal Martin Keiser présent à la conférence de presse de jeudil, l'éboulement a été causé par une combinaison de facteurs: le dégel du permofrost et la pression de l'eau dans la roche.

/ATS