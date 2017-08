Rajoy appelle tous les Espagnols à manifester à Barcelone

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a appelé vendredi tous les Espagnols à se joindre à une grande manifestation contre le terrorisme samedi à Barcelone. Cela afin de manifester leur affection pour la Catalogne et sa métropole.

En pleine épreuve de force avec le gouvernement régional de Catalogne qui veut faire sécession de l'Espagne, M. Rajoy a parlé 'd'affection' pour les Catalans et Barcelone. Il a fait l'éloge de la police autonome catalane, les Mossos d'Esquadra, après deux attentats meurtriers la semaine dernière.

'Je veux appeler tout le monde à participer à la manifestation de demain à Barcelone. Avec toute la société catalane et toute l'Espagne, nous redonnerons là un message d'unité et de rejet du terrorisme et d'affection pour la ville de Barcelone', a déclaré M. Rajoy au cours d'une conférence de presse.

Le roi sera présent

Le roi Felipe VI participera à cette manifestation, organisée par le gouvernement catalan et la mairie de Barcelone, après les attentats qui ont fait 15 morts jeudi et vendredi derniers dans la métropole catalane et la station balnéaire de Cambrils, plus au sud.

'Il va exprimer son amour pour les citoyens de Barcelone, de Cambrils, de Catalogne', a déclaré le chef du gouvernement en expliquant pourquoi le souverain se joindrait pour la première fois à des manifestants.

La maire de Barcelone Ada Colau a également exhorté les habitants de la ville à se joindre à cette manifestation, afin de montrer leur rejet de la violence. Le défilé sera placé sous le slogan 'No Tinc Por' (je n'ai pas peur, en catalan).

Hommage aux Mossos d'Esquadra

Les Mossos d'Esquadra 'ont fait un énorme travail', a affirmé M. Rajoy. 'La cellule terroriste a été complètement désarticulée cent heures à peine après l'attentat. Cela en dit long sur la préparation et les capacités des Mossos', a-t-il dit.

Les Mossos se sont vu reprocher ces derniers jours un manque de coopération avec les forces de sécurité nationales, police et Garde civile, d'abord par un syndicat de policiers et ensuite par la presse nationale.

Le chef du gouvernement a affirmé au contraire que la collaboration avait été 'fluide et continue' entre les polices, et entre Madrid et le gouvernement régional catalan.

Mini-sommet à Paris lundi

Mariano Rajoy a aussi annoncé vouloir discuter d'un renforcement des mécanismes de lutte antiterroriste lundi à Paris avec ses partenaires français, allemand et italien.

'J'ai demandé au président français Emmanuel Macron que nous abordions cette question' lors d'un mini-sommet prévu lundi à Paris, a-t-il annoncé.

'Mon intention est de pouvoir aborder les mécanismes actuels de coopération dans l'Union européenne et d'étudier les options pour les renforcer et les améliorer', a-t-il déclaré après un conseil des ministres consacré aux suites des attentats en Catalogne.

M. Rajoy doit retrouver à Paris M. Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni et la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini. La rencontre devait à l'origine être consacrée à la gouvernance de la zone euro.

/ATS