Texas: l'ouragan Harvey se rapproche - état de catastrophe décrété

L'ouragan Harvey, le plus puissant à atteindre les Etats-Unis depuis Katrina en 2005, s'apprêtait à atteindre les côtes du Texas samedi, apportant avec lui des inondations catastrophiques. Le président américain Donald Trump a décrété l'état de catastrophe naturelle.

Harvey est désormais classé en catégorie 4 par le centre américain des ouragans (NHC). Environ 5,8 millions de personnes devraient se retrouver sur son passage. Du nord du Mexique à la Louisiane, on se prépare à des inondations.

Selon les dernières projections du NHC, la tempête devrait frapper la côte vers 09h00 (16h00 en Suisse) près de Corpus Christi, une ville de 325'000 habitants dans le sud du Texas, à 300 km environ au sud de Houston. Elle devrait déverser plus de 90 cm de pluie sur la côte texane et une partie de la Louisiane.

L'ouragan se trouvait à 03h00 (en Suisse) à moins de 60 kilomètres de Corpus Christi avec des vents de 215 km/h, précise le NHC.

Sur Twitter, Donald Trump a précisé avoir signé l'état de catastrophe naturelle à la demande du gouverneur du Texas Greg Abbott. La mesure vise à faciliter l'acheminement de l'aide fédérale au Texas. Face au 'désastre majeur' qui se profile, M. Abbott a encore déployé 1000 membres de la garde nationale du Texas.

Evacuations et nombreux sites fermés

Des évacuations ont en outre été ordonnées et les écoles ont été fermées le long de la côte du Texas entre Corpus Christi et Galveston. Mais de nombreux habitants ont choisi de rester chez eux et de stocker de la nourriture.

Harvey est l'événement dépressionnaire le plus violent à atteindre les Etats-Unis depuis les ouragans Katrina et Wilma qui avaient touché la Louisiane et la Floride en août et octobre 2005. Il devrait se déplacer lentement sur le territoire du Texas pendant plusieurs jours.

Les raffineries côtières ont été fermées et les employés des plates-formes offshore dans le golfe du Mexique ont été évacués. Les forages pétroliers ont été arrêtés dans le sud du Texas.

Plus de 45% de la capacité de raffinage des Etats-Unis se trouve de long de la côte du golfe du Mexique et près de 20% du brut des Etats-Unis est produit dans le golfe du Mexique.

Le port de Houston, principale plate-forme pétrochimique portuaire du pays, a fermé ses terminaux vendredi à la mi-journée. Les services municipaux attendent 50 cm de pluie sur les villes dans les prochains jours.

