La pride romande en faveur de la diversité se tient à Berne

Après 17 ans, la pride romande retourne à Berne sous le slogan 'la force de la diversité'. Plusieurs milliers de personnes sont attendues à cette manifestation qui connaîtra son point culminant samedi en fin d'après-midi avec une marche en étoile.

Le comité d'organisation veut profiter de la manifestation pour défendre l'idée qu'une société plurielle est aussi une société plus forte. Pour faire passer ce message, il invite le public à découvrir cette diversité au travers d'activités culturelles et sportives.

'Essayez seulement d'imaginer que nous soyons tous identiques. Notre pays serait monotone et unidimensionnel. Pas de trace de créativité', estime René Stamm, coprésident de la pride ouest 2017. 'C'est la pluralité de notre société qui fait le succès de la Suisse'.

'Nous serons présents dans toute la Ville de Berne pour faire une pride ouverte', explique M. Stamm. 'Nous voulons favoriser le contact entre les communautés et la population'. Plus de 10'000 personnes de toute la Suisse sont attendues samedi.

Marche en étoile

Une marche en étoile remplacera cette année le traditionnel cortège de la pride. Les participants partiront entre 16h00 et 17h00 de six endroits différents, notamment la fosse aux ours, la place de l'Hôtel de ville ou la Matte, pour converger vers la Place fédérale.

Chacune des six branches défilera sous l'une des couleurs du drapeau arc-en-ciel avec l'une des revendications des communautés LGBTI (lesbiennes, gay, bisexuels, trans et intersexes). Ainsi, le cortège arborant la couleur jaune partira à 16h10 de la Place de la cathédrale et aura pour thème la discrimination au travail.

Une fois sur la Place fédérale, les participants hisseront un grand drapeau aux six couleurs LGBTI au son d'un hymne composé à cette occasion pour marquer le début officiel de la manifestation.

Messages politiques

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le conseiller municipal bernois Reto Nause et des représentants des associations faîtières LBGTI transmettront aux participants leurs messages politiques.

Des parlementaires fédéraux participeront ensuite à deux podiums de discussions. Le premier sera consacré au mariage pour tous et à la parentalité pour les couples du même sexe. Le second en portera sur les différentes formes de discriminations qui touchent les communautés LGBTI.

La première pride romande a eu lieu à Genève en 1988. Depuis, la manifestation se tient alternativement dans des villes de Suisse occidentale. Mais à deux occasions, elle a fait une incursion en Suisse alémanique: à Berne en 2000 et à Lucerne en 2005. Zurich organise toutes les années une pride depuis 1994.

