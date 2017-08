Jürg Grossen succède à Martin Bäumle à la tête des Vert'libéraux

Le conseiller national bernois Jürg Grossen a été élu président du parti vert'libéral (PVL) par ses membres réunis en assemblée samedi à Rüschlikon (ZH). Les Vert'libéraux ont également fêté leurs dix ans d'existence.

Seul candidat à la présidence, Jürg Grossen a été 'nettement élu', indique le PVL samedi après-midi dans un communiqué. A 48 ans, il succède à Martin Bäumle, qui a occupé la tête du parti depuis sa création en 2007 et qui a annoncé sa démission en mai. Jusqu'à son élection à la présidence, M. Grossen, également entrepreneur, a été vice-président des Vert'libéraux pendant un an et demi.

Allier l'économie et l'écologie 'restera crucial pour nous', a déclaré Jürg Grossen lors de son élection. 'De toutes nos forces, nous résistons à la tendance croissante de la gauche et de la droite à davantage de protectionnisme, d'impasse et d'isolationnisme', a-t-il poursuivi.

10 ans d'existence

L'assemblée était aussi placée sous le signe du 10e anniversaire du parti. Depuis leur création, les Vert'libéraux ont fondé 19 partis cantonaux et ont fait leur entrée dans 17 parlements cantonaux. Depuis 2011, ils défendent leur politique à Berne avec leur propre groupe parlementaire. 'Dans ces conditions, je peux confier la présidence du parti entre de nouvelles mains avec optimisme et la conscience tranquille', a déclaré Martin Bäumle devant les délégués.

Sous le titre 'Mondes du travail 4.0', le laboratoire politique des Vert'libéraux doit présenter des propositions de réforme et d'innovation. Il s'agit notamment de promouvoir la formation continue individuelle et d'encourager des modèles de travail plus flexibles.

/ATS