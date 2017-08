Coupure de ligne en Allemagne: lettre de Doris Leuthard à Berlin

La Confédération s'impatiente de la coupure de la ligne ferroviaire Bâle - Karlsruhe (D). La ministre des transports Doris Leuthard a envoyé vendredi une lettre à son homologue allemand Alexander Dobrindt. Elle demande de tout faire pour un rapide retour à la normale.

La ministre a pointé dans la lettre les graves conséquences de cette fermeture de tronçon sur le trafic marchandises et l'économie suisse, a précisé dimanche à l'ats Harald Hammel, porte-parole du Département fédéral des transports (DETEC). Il confirme ainsi une information publiée dans le dominical alémanique SonntagsZeitung.

La conseillère fédérale a aussi souligné l'urgence de définir des mesures supplémentaires pour que le trafic marchandises par voie ferroviaire entre l'Allemagne et la Suisse ainsi que vers l'Italie puisse être maîtrisé malgré la situation délicate. Elle a en outre rappelé à son homologue qu'il était important d'avoir très vite à disposition suffisamment de routes alternatives de bonne qualité.

La ligne ferroviaire Bâle - Karlsruhe est coupée jusqu'au 7 octobre en raison d'un affaissement de la voie à Rastatt, au sud de l'Allemagne. Les chemins de fer allemands ont mis en place une solution d'urgence. Les quelque 200 trains marchandises et autres trains de passagers longue distance sont déviés. Toutefois, depuis, le trafic marchandises Rotterdam-Gênes bouchonne.

Des trajets alternatifs

CFF Cargo a mis en place lundi dernier une solution pour contourner le tronçon coupé, en passant par Stuttgart, Singen (D) et Schaffhouse. Sa capacité est toutefois limitée à cause de travaux. D'autres trajets alternatifs via la France ou l'Autriche ont été dégagés pour les quelque 600 trains marchandises de CFF Cargo et CFF Cargo International qui sont concernés chaque semaine.

De son côté, l'Office fédéral des routes a exceptionnellement autorisé le transport par camions de conteneurs de 44 tonnes en Suisse. Enfin, l'autoroute roulante (Rola) a annoncé qu'elle allait mettre à disposition dès lundi 34 trains supplémentaires par semaine entre Fribourg-en-Brisgau (D) et Novare (I). Les chauffeurs d'environ 1000 poids lourds de plus pourront charger leur véhicule.

/ATS