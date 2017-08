La Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon

La Corée du Nord a effectué mardi un tir de missile qui est passé au-dessus du Japon, ont indiqué les militaires sud-coréens ainsi que le gouvernement japonais. Le Pentagone a également confirmé l'information.

Un 'projectile non identifié' a été tiré de Sunan, près de Pyongyang, vers 05h57 locales (lundi vers 23h00 en Suisse), selon un communiqué de l'état-major sud-coréen. L'engin a été lancé en direction de l'est et a survolé quelques minutes plus tard le Japon.

'Nous avons déterminé que la Corée du Nord a mené un tir de missile au cours de 90 dernières minutes. Nous pouvons confirmer que le missile lancé par la Corée du Nord a survolé le Japon', a aussi constaté un porte-parole du ministère américain de la Défense, le colonel américain Rob Manning. Les analyses concernant ce lancement nord-coréen sont toujours en cours.

Le missile semble être passé au-dessus du Japon, a indiqué le Premier ministre Shinzo Abe, ajoutant que le Japon allait prendre 'toute mesure' nécessaire pour assurer la sécurité de sa population. Le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, avait auparavant indiqué que le missile nord-coréen avait terminé sa course 1180 km à l'est du Cap Érimo, situé à l'extrémité sud de l'île d'Hokkaïdo.

'Menace sérieuse et grave'

'Il s'agit d'une menace sans précédent, sérieuse et grave pour notre nation', a-t-il déclaré à la presse, ajoutant que son pays avait adressé de vives protestations. Ce tir, a-t-il ajouté, est une violation évidente des résolutions des Nations unies et le Japon travaillera étroitement avec ces dernières, la Corée du Sud et le Japon pour formuler une réponse.

Selon la chaîne publique nippone NHK, le projectile s'est brisé en trois morceaux, au large de la plus septentrionale des grandes îles japonaises. L'armée sud-coréenne affirme que l'engin a parcouru 2700km et atteint une altitude d'environ 550 km.

Le système d'alerte des autorités japonaises a conseillé aux habitants de la région de prendre leurs précautions. 'Aucun dommage n'a été causé à des avions ou des navires' dans la zone, a précisé le porte-parole du Premier ministre japonais.

Escalade supplémentaire

La Corée du Nord avait tiré samedi trois missiles de courte portée en mer du Japon. Parallèlement des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participent à des manoeuvres dans la péninsule.

Mais le tir de mardi représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang, qui avait récemment menacé de tirer une série de missiles en direction du territoire américain de Guam. Un tel tir survolerait dans tous les cas l'archipel japonais.

En 2009, un projectile nord-coréen était passé au-dessus du territoire japonais, sans incident. Il avait en revanche suscité une vive réaction immédiate de Tokyo.

/ATS