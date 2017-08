Tamedia: bénéfice net en hausse au 1er semestre, ventes en baisse

Tamedia a enregistré une hausse de la rentabilité au premier semestre, malgré une baisse des ventes. Le bénéfice net du groupe de médias zurichois a bondi de plus d'un tiers.

Tamedia a dégagé un bénéfice net en hausse de 37,1% sur les six premiers mois de l'année, à 76,6 millions de francs, notamment en raison d'une baisse des charges de prévoyance selon la norme IAS 19, indique mardi le groupe dans un communiqué. Les ventes ont, elles, reflué de 5,7%, à 475,1 millions, en raison principalement du recul du marché de la publicité imprimée de 12% sur un an.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a pour sa part progressé de 27,7%, à 127,3 millions de francs, et le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 55,3%, à 95,2 millions. Cette hausse est notamment due à une durée d'utilisation prolongée des trois centres d'impression de Tamedia.

Le secteur Places de marché et Participations (anciennement appelé 'Digital') ainsi que l'ensemble des plates-formes journalistiques numériques de Tamedia ('News numériques') ont contribué, pro forma, à hauteur de 37,1% au chiffre d'affaires. La part de toutes les offres numériques dans l'EBITDA a, elle, atteint 49,7%.

'Nous avons réussi à clôturer le premier semestre sur un bon résultat qui, en termes normalisés, se situe au niveau de l'exercice précédent', a estimé Christoph Tonini, le président de la direction générale du groupe. Il a précisé que 'l'évolution du marché publicitaire reste un défi, mais nos offres numériques évoluent de manière positive'.

Pour l'avenir, 'nous allons poursuivre nos investissements dans ces domaines de croissance au cours des prochaines années', a indiqué Christoph Tonini.

/ATS