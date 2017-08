Bénéfice en forte croissance pour Goldbach Group après six mois

Malgré la stagnation de ses revenus, Goldbach Group a poursuivi sa croissance au premier semestre 2017. Le spécialiste zurichois de la vente d'espaces publicitaires a dégagé un bénéfice net de 4,6 millions de francs, 24% de plus qu'un an auparavant.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'entreprise établie à Küsnacht rappelle que le bénéfice net affiché à fin juin 2016 comprenait un gain unique consécutif à la cession d'activités en Pologne. Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a lui aussi bondi de 23,1% à 16,4 millions.

La marge EBITDA s'est ainsi améliorée de 1,2 point à 6,9%. Côté revenus, l'évolution semestrielle s'est révélée nettement moins favorable, le chiffre d'affaires ayant enregistré une légère croissance de 0,8% à 236 millions de francs, soit un montant record.

Imputant la faiblesse de la hausse à un marché publicitaire en stagnation et l'abandon de certaines activités, Goldbach relève être parvenu à maintenir ses ventes au niveau de l'an dernier. Sur une base comparable et corrigée des effets de changes, la croissance des revenus s'est inscrite à 2%.

Objectif de bénéfice relevé

A l'heure des prévisions, la direction du groupe établi à Küsnacht se veut optimiste. Celle-ci table désormais sur un bénéfice net annuel entre 10 et 12 millions de francs, contre une fourchette de 9 à 11 millions jusqu'alors. Le chiffre d'affaires devrait lui afficher une croissance organique inférieure à 5%.

/ATS