Environ 18'000 Rohingya ont fui au Bangladesh

Environ 18'000 musulmans rohingya ont pénétré au Bangladesh ces derniers jours. Ils fuient les violences les plus meurtrières en cinq ans entre les forces de sécurité birmanes et leur minorité, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Des 'centaines et des centaines' d'autres dont le nombre précis est difficile à évaluer, selon l'agence onusienne, sont bloqués dans un no man's land à la frontière, où des abris temporaires s'étendent sur une étroite de bande de terre de plusieurs centaines de mètres.

Beaucoup de réfugiés sont malades. Au moins six ont perdu la vie après avoir franchi la frontière, déclare un travailleur humanitaire, qui ajoute que nombre d'entre eux refusent d'être aidés car ils redoutent d'être renvoyés en Birmanie.

Plus de 100 morts

Le nouveau cycle de violence, provoqué par des attaques lancées vendredi par des insurgés rohingya contre une trentaine de postes de police et une base de l'armée a fait jusqu'à présent 109 morts dans l'Etat birman d'Arakan.

Abdullah, un villageois toujours présent en Birmanie, déclare que quatre des six hameaux de son village ont été incendiés par l'armée. 'C'est terrible, les maisons brûlent, tous les habitants fuient leurs maisons, les parents et leurs enfants sont séparés, certains sont perdus, d'autres sont morts', raconte-t-il au téléphone.

Avec sa femme et sa fille de cinq ans, il se prépare à parcourir les vingt kilomètres de chemin montagneux qui les séparent de la frontière.

Défi pour Suu Kyi

Le sort réservé aux quelque 1,1 million de Rohingya dans une Birmanie à prédominance bouddhiste est devenu l'un des plus gros défis lancés à Aung San Suu Kyi, qui exerce de facto les fonctions de chef du gouvernement birman depuis près d'un an et demi.

Les Rohingya établis dans l'Etat d'Arakan ne peuvent obtenir la nationalité birmane et leurs déplacements sont soumis à de sévères restrictions. Nombre de bouddhistes birmans les considèrent comme des immigrants illégaux venus du Bangladesh.

Ils fuient la Birmanie depuis le début des années 1990 et sont désormais dans les 400'000 au Bangladesh, dont les autorités refusent désormais d'accepter d'autres réfugiés.

Le Conseil de sécurité des Nations unies devait se réunir mercredi à huis clos, à la demande de la Grande-Bretagne, pour examiner la situation.

/ATS