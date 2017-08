EPFL: un robot entièrement activé par vide d'air

Des chercheurs de l’EPFL ont créé le premier robot fonctionnel entièrement activé par vide d'air. Composé de pièces souples, il bouge lorsque l'air est aspiré hors de celles-ci et peut être configuré pour accomplir différentes tâches.

À la manière de contractions musculaires, les composants souples du robot peuvent être activés en y créant une dépression, ou vide d'air. Et c'est par succion que le robot arrive à saisir des objets, ou encore à adhérer à une paroi verticale et y grimper.

'Bien que d’autres projets aient déjà présenté certains composants individuels à aspiration, il n'y avait encore jamais eu un système complet', indique Matt Robertson, roboticien à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cité mercredi dans un communiqué.

Les composants souples à aspiration sont une apparition récente dans le monde de la robotique. Des systèmes pneumatiques plus répandus fonctionnent par injection d'air comprimé; ils nécessitent cependant des composants rigides pour hautes pressions et peuvent présenter des risques d'explosion en situation extrême.

Assemblage modulaire

A l'inverse, les robots à aspiration sont souples, moins dangereux, et de construction plus simple. 'Qui plus est, nos pièces souples sont conçues pour un assemblage modulaire, ce qui permet de construire différents types de robots à partir des mêmes blocs de base', explique la cheffe de projet Jamie Paik.

L'engin peut être reconfiguré pour différentes tâches. Un robot à cinq modules bouge comme un tentacule; à quatre modules et une ventouse, il peut saisir un objet et le lâcher sur une cible; à trois modules, il rampe sur le sol; à deux modules, il peut être équipé de ventouses pour monter le long d’une surface lisse et verticale comme une vitre, à la manière d'une chenille.

L'utilisation du vide d'air fait de ce robot un outil modulaire d'une grande versatilité, avec des applications possibles en recherche et dans le domaine industriel. Il est présenté dans la revue Science Robotics. Ces travaux ont été partiellement financés par le Pôle national de recherche NCCR Robotics.

/ATS