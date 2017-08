Bénéfice de près de 400 millions de francs au premier semestre

La Poste a réalisé un solide bénéfice de 394 millions de francs au premier semestre, en hausse de 81 millions par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,09 milliards de francs en léger recul de -1,3%.

Le résultat d’exploitation (EBIT) a atteint pour sa part 547 millions de francs, en hausse de 164 millions, a communiqué jeudi le géant jaune. Cette progression s'explique pour l'essentiel par l'amélioration du résultat sur le marché des services financiers.

'Nous tenons le cap', se félicite Alex Glanzmann, responsable Finances à la Poste. Mais le marché reste difficile et la transformation numérique met toutes les unités du groupe sous pression.

Le réseau postal réduit ses pertes

La division des lettres a permis de dégager un résultat d'exploitation de 186 millions de francs, en hausse de 3 millions par rapport à l'exercice précédent. Mais le volume des lettres adressées a à nouveau reculé (-2,8%).

Le réseau postal et vente a subi une perte de 88 millions de francs, mais celle-ci est en recul de 11 millions. Cette amélioration est notamment due à la transformation du réseau postal, qui a permis de contenir les pertes résultant des opérations de guichet, souligne La Poste. Rien que les versements et les paiements aux guichets durant les six premiers mois ont reculé de 5,8%.

Sur le marché du transport de voyageurs, CarPostal a réalisé un résultat d'exploitation de 20 millions de francs, en recul d'un million malgré l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus. Ce recul s'explique par un effet de comptabilité lié au remboursement du carburant et par l'augmentation des charges de prévoyance.

Swiss Post Solutions a réalisé un résultat d'exploitation de 15 millions de francs, en hausse de 5 millions. PostLogistics a atteint 58 millions de francs, progressant ainsi de 6 millions par rapport à l'exercice précédent. Le volume des colis a de nouveau fortement augmenté (+4,9%).

PostFinance: 155 millions

PostFinance clôt le premier semestre 2017 sur un résultat d'exploitation de 392 millions de francs, soit une progression de 155 millions. Celle-ci s'explique principalement par des résultats sur l'immobilisation de fonds financiers qui se sont révélés moins négatifs que prévu.

PostFinance souffre cependant du désavantage concurrentiel qu'elle subit en matière de crédit et d'hypothèques. Les opérations d'intérêts, sa principale source de revenus, terminent sur un résultat semestriel en recul de 38 millions de francs, faute de possibilités de placement rentables.

Recul du personnel

Le chiffre d'affaires atteint au premier semestre 4,09 milliards de francs, contre 4,15 durant la même période en 2016. Le personnel continue de reculer: La Poste comptait 43'732 pleins temps il y a un an. A mi-2017, elle n'en employait plus que 42'524, soit plus de 1200 de moins.

Alex Glanzmann rappelle dans le communiqué l'importance des bénéfices pour investir dans de nouvelles offres. Les mutations technologiques vont en effet continuer de marquer profondément toutes les activités de La Poste.

/ATS