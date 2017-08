La présidente de la Confédération en visite d'Etat à New Delhi

La présidente de la Confédération Doris Leuthard est arrivée jeudi en Inde pour une visite d'Etat de deux jours. A New Delhi, la conseillère fédérale a été accueillie par le président indien Ram Nath Kovind et le premier ministre Narendra Modi.

Elle devait ensuite s'entretenir officiellement avec eux, avec des discussions centrées sur les liens économiques et commerciaux, et notamment l'accord de libre-échange que l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Inde négocient depuis 2008, selon son département (DETEC).

La Suisse a une demande particulière dans ce contexte: la protection de la propriété intellectuelle et des brevets, conformément à une requête de son industrie pharmaceutique.

D'autres thèmes devaient aussi être abordés, comme la coopération entre les deux Etats en matière d'énergie, de transports et de formation, la politique climatique, l'actualité en Asie du Sud et la situation politique et économique en Europe.

Mme Leuthard devait aussi participer à plusieurs rencontres économiques et aux festivités organisées pour le 70e anniversaire du traité d'amitié entre la Suisse et l'Inde. Le but de la visite est d'approfondir les liens étroits et variés unissant les deux Etats, selon ses services.

Discours sur la numérisation

Outre le président et le premier ministre indiens, Doris Leuthard, accompagnée d'une délégation économique suisse, devait rencontrer plusieurs membres du gouvernement indien, notamment les ministres du commerce, de l'énergie, des chemins de fer et des finances. Lors d'une réunion économique, la présidente de la Confédération devait tenir plus tard un discours sur les potentialités de la numérisation.

Cette visite présidentielle est placée sous le signe de l'amitié indo-suisse conclue par traité en 1948. Les deux Etats se sont juré 'paix perpétuelle et amitié inaltérable'.

Ce traité d'amitié conclu directement après la reconnaissance internationale de l'indépendance indienne en 1947 a permis de développer des relations bilatérales solides. L'Inde est le quatrième partenaire commercial de la Suisse en Asie, et le premier en Asie du Sud.

/ATS