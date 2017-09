Vaud veut 60 millions pour corriger le Rhône ces 10 ans à venir

Chantier d'envergure, la troisième correction du Rhône connaît une nouvelle étape dans le canton de Vaud. Le Conseil d'Etat sollicite un crédit de 60 millions au Grand Conseil afin de sécuriser des terres ces dix prochaines années.

Cette enveloppe doit permettre de financer des études et des travaux prioritaires sur sol vaudois. Concrètement, le canton veut sécuriser le secteur entre Bex et Aigle par des élargissements du Rhône, renforcer des digues et créer un delta naturel à l'embouchure du fleuve, indique-t-il vendredi.

Pour le Canton de Vaud, il s'agit là 'd'un enjeu capital en termes de protection des biens et des personnes'. Et de souligner que les premières corrections menées entre 1860 et 1890 puis entre 1930 et 1960 ne suffisent plus aux besoins actuels de sécurité.

A ces 60 millions s'ajoutent un montant quasi équivalent de la Confédération (61 millions) et quatre millions des communes concernées. Pour cette première période de dix ans, les investissements atteignent donc 125 millions.

S'agissant du calendrier, le début des travaux prioritaires en Chablais et le delta sont prévus pour 2020-2022, en fonction des oppositions à traiter.

Chablais valaisan

La troisième correction du Rhône dans le Chablais concerne également le canton du Valais. Dans le Chablais valaisan, les investissements prévus pour la première période de dix ans atteignent environ 185 millions.

