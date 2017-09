Une mystérieuse fumée noire sort du consulat russe de San Francisco

De la fumée noire sortait d'une cheminée du consulat russe de San Francisco vendredi. Les pompiers de la ville ont confirmé que ses occupants y brûlaient des objets non identifiés, à la veille de sa fermeture.

Les pompiers de la ville californienne (ouest des Etats-Unis) sont intervenus à la suite d'appels alarmés - ou intrigués. Après s'être rendus sur place, ils ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un incendie. 'Tout va bien et nous quittons les lieux', ont-ils indiqué sur Twitter.' Employés et diplomates russes du consulat 'doivent être en train' de brûler des éléments dans la cheminée, a expliqué une porte-parole des pompiers.

Les spéculations et les railleries allaient bon train sur ce même réseau social. Les utilisateurs se demandaient ce qui était en train d'être consumé, en pleine canicule, au sein du consulat, à la veille de sa fermeture ordonnée par le gouvernement américain et d'une perquisition annoncée par les autorités américaines.

'Lettres d'amour'

'Ils avaient tant à brûler qu'ils ont déclenché leurs alarmes incendies avec la fumée', raillait une internaute. 'C'est plus facile de brûler que de déchiqueter' les papiers compromettants, ajoutait un autre. 'Ils doivent brûler toutes les lettres d'amour de Trump à Vladimir' Poutine, le président russe, poursuivait @LSurteesTdot.

Les Etats-Unis ont ordonné jeudi à la Russie de fermer avant samedi son consulat à San Francisco et ses missions commerciales à Washington et New York. Une décision prise par 'réciprocité' à la réduction imposée par Moscou du nombre d'employés et de diplomates de la représentation diplomatique américaine en Russie.

Moscou a aussitôt fustigé une 'escalade' des tensions 'initiée' par Washington et accusé les Etats-Unis de menacer la sécurité de ses ressortissants et d'ignorer l'immunité diplomatique.

