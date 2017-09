Grand spectacle de Robbie Williams devant 45'000 fans à Zurich

La tournée européenne de la vedette anglaise de la pop Robbie Williams s'est terminée à Zurich samedi soir. Son 'Heavy Entertainment Show' a attiré 45'000 spectateurs au stade du Letzigrund. Les fans étaient enthousiastes, mais quelques critiques ont aussi été émises.

Dans son concert qui a duré près de deux heures, l'artiste a interprété une vingtaine de tubes, dont certaines nouvelles chansons comme 'Party Like A Russian'. De grands classiques tels 'Let me Entertain You' n'ont pas manqué à l'appel, ont indiqué les organisateurs.

Sur Twitter, les fans ont exprimé leur enthousiasme. On pouvait ainsi lire des commentaires comme 'Merci pour le show' ou 'Wouah'. Mais certains spectateurs ont critiqué la brièveté du concert et le prix élevé des billets.

Pas à guichets fermés

Les spectateurs ont été épargnés par la pluie. Le concert ne s'est toutefois pas joué à guichets fermés: peu avant le début, des billets étaient encore disponibles en ligne. Le trafic a été perturbé aux alentours du stade en raison de l'affluence, ont annoncé les transports publics.

La tournée européenne de Robbie Williams s'est ainsi conclue à Zurich, après 32 concerts dans 17 pays. Le chanteur s'est déjà envolé pour la Russie, où il donnera ses deux dernières représentations de l'année.

A Zurich, l'événement a nécessité une importante infrastructure. Au total, 1900 collaborateurs étaient engagés pour ce concert. Pour les éléments de la scène, 70 remorques de camions sont utilisées, ont précisé les organisateurs.

