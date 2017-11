Mandat d'arrêt émis à l'encontre du président catalan destitué

Une juge espagnole a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre du président catalan destitué Carles Puigdemont, a déclaré son avocat belge jeudi. Les quatre ministres catalans réfugiés avec lui en Belgique sont également visés par une demande identique.

'Cela signifie dans la pratique que la justice espagnole va maintenant envoyer une demande d'extradition au parquet fédéral de Bruxelles', a ajouté le défenseur sur la chaîne de télévision VRT.

Interrogé sur le point de savoir si Carles Puigdemont allait rester en Belgique, l'avocat a répondu: 'Bien entendu. Il s'est engagé à coopérer pleinement avec les autorités belges'.

Une fois la demande d'extradition transmise à la justice belge, celle-ci aurait 60 jours pour étudier le dossier. Au cas où sa demande d'extradition serait approuvée par un juge belge, M. Puigdemont fera appel, a précisé son défenseur.

Convoqué jeudi par une juge d'instruction espagnole de l'audience nationale, la haute cour de justice espagnole, à Madrid, où ils devaient répondre d'accusations de rébellion, sédition et détournement de fonds publics, Carles Puigdemont et les quatre ministres ont refusé de se présenter au tribunal. Le leader catalan a fait savoir par son avocat belge qu'il se tenait prêt à témoigner depuis la Belgique.

Huit ministres en détention

Lors d'une conférence de presse organisée mardi à Bruxelles, Carles Puigdemont avait affirmé qu'il ne demanderait pas l'asile politique à la Belgique et qu'il ne tenterait pas de se soustraire à la justice espagnole. Il avait réclamé des 'garanties judiciaires', non spécifiées, pour rentrer en Espagne et répondre à la convocation des juges.

La juge d'instruction espagnole a placé jeudi en détention provisoire huit autres membres du gouvernement catalan, destitués pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne, déclenchant des manifestations dans cette région.

Dans un court message diffusé par la télévision régionale catalane, M. Puigdemont a 'exigé la libération' de ses huit collègues, affirmant que la décision de la justice n'était 'plus une affaire interne espagnole' et que la communauté internationale devait 'se rendre compte du danger' qu'elle constituait.

Le gouvernement et le Parlement catalan ont été dissous vendredi dernier par le gouvernement espagnol dans les heures ayant suivi l'adoption de la déclaration unilatérale d'indépendance de la riche région du nord de l'Espagne.

/ATS