Un homme interpellé en août soupçonné d'être l'auteur des sinistres

L’homme interpellé en août est soupçonné d’être l’auteur des incendies survenus cet été dans la Broye. Le Fribourgeois de 22 ans conteste les faits et une expertise psychiatrique a été ordonnée, indiquent vendredi les ministères publics vaudois et fribourgeois.

L'homme a été interpellé lors de l'explosion de Dompierre (FR), mais il est fortement soupçonné d'être l'auteur de l'ensemble des sinistres qui ont frappé la Broye, causant la mort de dizaines d'animaux, notamment à Avenches (VD), Domdidier (FR) et Payerne (VD).

Les soupçons des enquêteurs se basent sur des éléments d'imagerie, de téléphonie et des preuves numériques. Lors des auditions, le prévenu a donné des 'explications parfois confuses' et s'est contredit, expliquent les ministères publics vaudois et fribourgeois dans leur communiqué commun.

L'homme est actuellement détenu. Pour mémoire, douze incendies criminels sont survenus dans la Broye cet été, entre le 9 juillet et le 5 août.

/ATS