Chagaev fait recours au Tribunal fédéral contre sa condamnation

Bulat Chagaev n'en a pas fini avec la justice suisse. L'ex-propriétaire de Neuchâtel Xamax fait recours au Tribunal fédéral contre sa condamnation à 3 ans de prison, dont la moitié ferme, pour son rôle dans la débâcle du club de football.

Le recours a été envoyé jeudi. L'avocat de l'homme d'affaires tchétchène, Dimitri Iafaev, a confirmé vendredi à l'ats l'information révélée par la radio neuchâteloise RTN.

Le 26 septembre dernier, le Tribunal cantonal avait reconnu Bulat Chagaev coupable de gestion fautive et déloyale, détournement de l'impôt à la source, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Il avait confirmé le jugement rendu en 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

Le recourant demande que le Tribunal fédéral annule le jugement du Tribunal cantonal. Il souhaite qu'il prononce un acquittement total ou, à défaut, qu'il renvoie la cause devant le Tribunal cantonal, a précisé l'avocat à l'ats.

/ATS