Le parquet fait appel de l'acquittement partiel de Merah

Le parquet général de Paris a annoncé vendredi faire appel de l'acquittement partiel du frère de Mohamed Merah, Abdelkader. La cour d'assises l'a condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste, mais n'a pas retenu la complicité d'assassinats.

Abdelkader Merah, un ex-caïd de cité converti depuis 2006 à un islam radical, est soupçonné d'avoir été le mentor de son cadet, qui a tué de sang froid en mars 2012 trois militaires, trois écoliers juifs et le père de deux d'entre eux, à Toulouse et Montauban, et se revendiquait d'Al Qaïda.

Selon le communiqué du parquet, la procureure générale de Paris estime que la cour d'assises 'n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis'.

Elle a donc décidé de faire appel de la décision rendue jeudi par la cour d'assises à l'encontre des deux prévenus, notamment 'de l'acquittement partiel d'Abdelkader Merah pour complicité d'assassinats et tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste'.

/ATS