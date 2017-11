Une start-up vaudoise primée pour sa méthode de stérilisation

Douze produits ou projets ont été honorés vendredi à Langenthal (BE) du prix du Design suisse. Parmi ceux-ci, la start-up du secteur technique médical SteriLux, basée à Prilly (VD). Les performances sont à voir à Langenthal jusqu'au 12 novembre.

SteriLux commercialise une nouvelle méthode de stérilisation, utilisable et abordable même dans des conditions difficiles, comme lors d’une panne d’électricité ou avec de l’eau sale, a indiqué vendredi le jury dans un communiqué. Le système utilise le rayonnement UV et l’ozone pour la stérilisation.

L'entreprise a reçu le prix dans la catégorie 'Rado Star Prize Switzerland for Young Talents', doté de 15'000 francs. Il s'agit d’une 'innovation d’utilité universelle', a souligné le jury. Dès le début de sa mise au point, les scientifiques et les designers ont travaillé main dans la main, a-t-il précisé.

Discipline économique clé

Par ailleurs, le Prix de la catégorie 'Research', doté de 5000 francs, a récompensé ALICE Studio, l'atelier de la conception de l'EPFL. En tout, le jury a distingué treize gagnants dans un total de douze catégories.

Ainsi, par exemple, c'est le label zurichois de la mode YVY qui a obtenu les 15'000 francs du 'Swiss Textiles Prize for Young Fashion and Textile Entrepreuneurs'. Le vainqueur de la catégorie 'SwissEnergy Lighting Prize' (15'000 francs) est la manufacture de luminaires Baltensweiler, basée à Lucerne, qui a mis au point un lampadaire doté d'une 'efficacité énergétique maximale' et d'une 'mécanique ingénieuse'.

'Les travaux récompensés illustrent que le design est une discipline économique clé et que, comme moteur d'innovations, il a aussi un impact durable sur la société', a ajouté le jury. Le Prix Design Suisse a été attribué pour la première fois en 1991 et a lieu tous les deux ans.

/ATS