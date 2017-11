Pétition contre Netflix et l'acteur Danny Masterson accusé de viol

Une pétition demandait vendredi au géant de la vidéo en flux continu Netflix d'abandonner la diffusion de la série télévisée 'The Ranch' en raison d'accusations à l'encontre de son acteur principal Danny Masterson. Quatre femmes l'accusent de viol.

Netflix 'a fait ce qui est juste en annulant la série 'House of Cards', lorsqu'il a appris que sa star Kevin Spacey était accusée d'agression sexuelle contre un mineur', écrit la pétition diffusée sur le site Care2 et déjà signée par plus de 1000 personnes.

Elle précise que quatre femmes ont accusé Danny Masterson, au générique de la série 'That 70s Show', de les avoir violées au début des années 2000. Le texte ajoute que l'une des accusatrices a fait une main courante auprès de la police en 2004 pour dire qu'elle avait été violée l'année précédente. Elle affirme avoir été sexuellement agressée pendant qu'elle était inconsciente.

Casey Affleck aussi visé

Son dossier aurait été rouvert quand de nouvelles accusatrices sont sorties de l'ombre, selon la pétition qui précise que le bureau de la procureure de Los Angeles examine cette affaire depuis le mois d'avril.

Une porte-parole de Netflix a expliqué que le diffuseur était 'au courant de ces allégations et de l'enquête associée, nous réagirons s'il y a des suites'.

Une autre pétition a également été postée sur le site Change.org pour demander à l'académie qui remet les prestigieux Oscars d'interdire à Casey Affleck, lauréat du prix du meilleur acteur l'an dernier pour 'Manchester by the Sea', d'assister à la prochaine cérémonie à cause d'accusations de harcèlement sexuel à son égard de la part d'anciennes collaboratrices.

Par ailleurs, une journaliste a twitté que, depuis la parution d'un article sur des accusations d'agressions et harcèlement sexuel contre le cinéaste Brett Ratner par six femmes, dont les actrices Natasha Henstridge et Olivia Mumm, le quotidien a été contacté par 'plus de 45 personnes avec de nouvelles accusations'.

Enfin, l'agence de gestion de carrières artistiques Primary Wave Entertainment a mis en congé administratif David Guillod, l'un de ses managers, accusé par la comédienne Jessica Barth de l'avoir droguée et agressée sexuellement en 2012.

