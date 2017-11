Fin des derniers soubresauts de l'été et neige attendue en plaine

Le froid a envahi la Suisse depuis l'ouest au cours du week-end et lentement chassé le foehn qui prolongeait l'été à l'est du pays. Les météorologues s'attendent à ce que l'hiver s'installe lundi, et prévoient de la neige en plaine.

MétéoSuisse annonce sur son site Internet des chutes de neige en plaine dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus de 600 ou 800 mètres par endroits. En altitude, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige dans certaines régions des Alpes.

De son côté, SRF Meteo prévoit entre 20 et 40 cm de nouvelle neige au-dessus de 1200 mètres et des chutes de neige plus éparses au-dessous de cette limite, a dit à l'ats son météorologue Felix Blumer. Au nord du Tessin et au sud des Grisons, il devrait tomber entre 50 et 80 cm au-dessus de 1500 mètres. Mais l'or blanc pourrait parfois faire son apparition en plaine dès 500 mètres.

Dernier salut du foehn

Avant ce brusque retour des flocons, le foehn a soufflé dans de nombreuses vallées alpines ces derniers jours, écrit MétéoSuisse sur son blog. Auparavant, il avait été enregistré pour la dernière fois le 14 septembre en Suisse centrale et au Liechtenstein. Cette absence de six semaines est inhabituelle en automne.

Le foehn a amené des températures estivales samedi, surtout à l'est de la Suisse. SRF Meteo a enregistré des températures de 19,3 degrés à Sevelen (SG) et de 14 à 16 degrés sur le Plateau. Et cela avec un soleil lumineux et constant. En Suisse romande par contre, le temps était gris. A Genève, il n'y a eu que 15 minutes d'ensoleillement.

De la pluie au Tessin

Alors que le foehn dominait au nord des Alpes, la pluie tant attendue est enfin arrivée au Tessin. Pas une goutte n'était tombée dans de nombreuses localités de Suisse italienne depuis le 3 octobre, selon SRF Meteo.

Revers de la médaille, la pluie abondante frappant un sol desséché a entraîné des éboulements isolés à travers le canton. Ces derniers étaient toutefois de faible importance, d'après le service météo.

/ATS