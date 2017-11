Le JazzOnze+ Festival Lausanne bat son record pour sa 30e édition

Le JazzOnze+ Festival Lausanne qui a soufflé ses 30 bougies de mardi à dimanche s'achève sur un nouveau record. Plus de 4000 festivaliers se sont rendus à cette édition anniversaire, pour près de 3000 billets vendus.

Après une édition 2016 qui avait vu plus de 3500 festivaliers fouler le sol du Casino de Montbenon et près de 2000 billets vendus, le rendez-vous automnal du jazz continue sa progression, se réjouissent dimanche les organisateurs. Avec une programmation ouverte et défricheuse, cette 30e édition a relevé le défi de rassembler les publics.

Malgré l’annulation du concert de Joe Lovano, un véritable alignement d'étoiles a été proposé: du trio mené avec génie et délicatesse par Joshua Redman, à la poésie de Michel Portal en passant la voix envoûtante de Cécile McLorin Salvant.

Mention spéciale aussi aux musiciens suisses avec les concerts 'très remarqués' du trio de Jean-Paul Brodbeck et la création de Matthieu Michel. accompagné par le HEMU Jazz Orchestra et le guitariste Franco-Vietnamien Nguyên Lê. Côté EspaceJazz, les programmations ont été des plus audacieuses avec notamment Cory Henry qui a opéré le lien entre jazz, hip hop, et funk.

La prochaine édition du JazzOnze+ Festival Lausanne aura lieu du 6 au 11 novembre 2018.

/ATS