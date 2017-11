Les pompiers d'aéroports militaires seront formés à Payerne (VD)

Phenix, un centre d'instruction de l'armée pour lutter contre les incendies sur des avions et des hélicoptères, devrait voir le jour sur la base aérienne de Payerne (VD). Un projet redimensionné est mis à l'enquête dès mardi.

Lancé en 2010, un premier projet avait été stoppé. Il refait surface dans une version réduite: pour des raisons de coûts, sa superficie a été ramenée à 26'400 m2 (42'650 m2 auparavant) et deux simulateurs ont été abandonnés, a annoncé lundi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Le centre de formation comprendra deux bâtiments et trois simulateurs en plein air: l'un pour les avions de combat de type F/A-18 Hornet, un autre pour les hélicoptères Super Puma, et le dernier pour les avions de transport de type Airbus. Le dispositif d'entraînement, qui peut être réutilisé plusieurs fois, permet de simuler un incendie, à l'arrière de l'avion par exemple, puis de s'exercer à extraire le pilote et à éteindre le feu.

Les Forces aériennes ont rappelé que plus de 70% des accidents aériens arrivent sur ou aux alentours des aéroports. Le coût total de l'installation est devisé à 28 millions de francs. Le dossier est mis à l'enquête pendant un mois. Selon la planification actuelle, la construction pourrait débuter à l'automne 2018 pour une mise en service en 2021.

/ATS