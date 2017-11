Roche va supprimer plus de 230 emplois à Kaiseraugst

Roche annonce la suppression de 235 emplois sur son site argovien de Kaiseraugst. Cette mesure est la conséquence de la délocalisation du centre d'emballage pour les médicaments d'origine chimique représentant de gros volumes de production.

A l'avenir, les produits concernés seront emballés sur le site même où ils ont été produits. La restructuration devrait toucher 'probablement' 235 personnes en tout ces prochaines années, la plupart à partir de 2019, annonce lundi l'entreprise bâloise.

Même après cette restructuration, Kaiseraugst restera l'un des plus importants centres de production au monde de Roche. Le site se concentrera à l'avenir, concernant les médicaments d'origine chimique, sur la production et la mise sur le marché de nouveaux produits dans de plus petits volumes.

Le groupe promet de faire son possible pour accompagner au mieux le personnel concerné et favoriser leur recherche d'emploi. Roche s'engage à ce que le processus de restructuration se déroule dans le respect du 'fair-play'.

/ATS