Le tueur du Texas n'aurait pas dû pouvoir acquérir une arme

L'US Air Force n'avait pas informé le FBI de la condamnation pour violences conjugales de l'auteur de la tuerie. Or cette indication aurait dû empêcher l'homme qui a tué 26 personnes dans une église du Texas dimanche d'acquérir une arme, a reconnu lundi le Pentagone.

'Les informations préliminaires montrent que le délit de violence conjugale du tueur n'a pas été inscrit au registre du Centre national d'information criminelle (NCIC)', a indiqué Ann Stefanek, une porte-parole de l'armée de l'air américaine. Et de préciser qu'une enquête a été ouverte pour voir si d'autres condamnations avaient pu passer au travers du système d'inscription au registre des criminels.

Une directive du Pentagone ordonne pourtant au personnel du ministère de communiquer au FBI toute condamnation par une cour martiale pour son inclusion dans les registres du NCIC.

L'ex-caporal de l'armée de l'air avait été jugé dans une cour martiale en 2012 pour violences envers son épouse et l'enfant de cette dernière. Il a été condamné à 12 mois de détention à la prison militaire de Miramar, en Californie, et libéré en 2014. Il avait été chassé des rangs de l'armée pour mauvaise conduite et rétrogradé au rang de simple soldat.

Coupable

Selon la loi fédérale, il n'avait donc pas le droit d'acheter ou de posséder une arme à feu après cette condamnation, a précisé la porte-parole.

L'US Air Force a également publié un document de janvier 2013 détaillant les motifs de condamnation de l'homme: il a été jugé coupable d'avoir frappé sa femme à plusieurs reprises entre juin 2011 et avril 2012, lui donnant des gifles, des coups de pied et tentant de l'étrangler.

Il a aussi été jugé coupable d'avoir violemment frappé son beau-fils entre avril et juin 2012, d'une force telle qu'elle aurait pu 'causer sa mort ou le blesser gravement'. Il avait plaidé coupable de ces deux accusations.

En revanche, il avait plaidé non coupable d'avoir pointé des armes à feu chargées en direction de sa femme et de l'enfant à deux reprises, en janvier et avril 2012.

Vingt-six morts

L'auteur de la tuerie s'est suicidé après avoir tenté de fuir les lieux du massacre. Il était entièrement habillé de noir et portait un gilet pare-balles quand il a ouvert le feu vers 11h20 (18h20 en Suisse), avec un fusil semi-automatique sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants.

Bilan: 26 morts, dont un bébé de 18 mois, et 21 blessés, dont un garçonnet de 5 ans touché à quatre reprises.

