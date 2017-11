La baisse du franc souffle un vent d'optimisme sur le tourisme hivernal en Suisse

Une carte journalière valable dès la veille à 15h00 dans 30 domaines skiables, une offre renforcée de pistes de ski de fond, de luge et de randonnées: Suisse Tourisme lance sa campagne d'hiver. L'organisation aborde la saison avec confiance, le franc s'étant affaibli.

Les prévisions de l'institut KOF, publiées il y a deux semaines, augurent d'une progression du tourisme de 3,7% dans les Alpes suisses. La courbe ascendante amorcée l'hiver dernier (+2%) se renforce donc. 'Nous abordons l'hiver 2017/18 avec une grande confiance', a déclaré mardi le directeur de Suisse Tourisme Jürg Schmid face aux médias réunis à Zurich.

Retour partiel des Européens

Ce vent d'optimisme n'est pas seulement dû à la baisse du prix des abonnements et la mise en réseau de domaines skiables. Il est surtout lié à un renforcement de l'euro depuis l'été dernier et à un affaiblissement du franc. Après deux hivers en dessous de 1,10 franc pour un euro, ce dernier se situe actuellement à 1,16 franc.

'Nous avons besoin des hôtes européens: ils viennent plus souvent que les autres et ne se rendent pas seulement dans les grandes stations', explique Jürg Schmid. Leur nombre n'affichera plus, avant longtemps, les niveaux enregistrés avant la crise de l'euro, mais la Suisse devrait récupérer, ces prochaines années, jusqu'à 15% de la clientèle européenne perdue, estime-t-il.

Montagnes suisses indétrônables

La campagne d'hiver de Suisse Tourisme, 'Upgrade your winter' ('Surclasse ton hiver') et son film promotionnel insistent notamment sur l'altitude élevée des montagnes suisses et de leurs domaines skiables.

Pendant ce temps, le tourisme indigène, qui avait déjà soutenu la progression des nuitées de l'an dernier, devrait renforcer la tendance cet hiver. Il devrait même atteindre un record, selon les prévisions.

Offres spéciales

Pour accompagner l'évolution favorable, Suisse Tourisme lance 'Upgrade your ski day' ('Surclasse ta journée à ski'), une action valable dans une trentaine de domaines skiables. Elle permet de se rendre gratuitement sur les sommets la veille de la validité de sa carte journalière, dès 15h00.

Les écoles suisses de ski proposent en outre cet hiver d'apprendre à skier sur une piste bleue en trois jours. En cas de progrès insuffisants, elles s'engagent à renouveler la même offre gratuitement.

Autre innovation: Suisse Tourisme et le réseau pour la mobilité douce Suisse Mobile proposent plus de 3000 km balisés de chemins de randonnées pédestre d'hiver, de parcours en raquettes, ainsi que de pistes de ski de fonds et de luge. Cette offre sera mise en ligne en décembre. Une appli sera disponible dès janvier.

/ATS